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Galaxy S21 أول هاتف بدون شاحن من سامسونغ

19 - يناير - 2021
غالاكسي s21

غالاكسي s21

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يبدو أن العملاقة الكورية شركة سامسونغ بدأت تسير على خطى منافتها الأمريكية شركة أبل ، وكما هو متوقع، كان جهاز Galaxy S21 الرائد أول هاتف من سامسونغ يأتي دون شاحن بالعلبة.

وأكد ”باتريك تشوميت“، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في سامسونغ، على الصفحة الرسمية لسامسونغ، أن ”هاتف Galaxy S21 أول هاتف بدون شاحن، ولكنه ليس الأخير فهناك المزيد من طرازات سامسونغ القادمة دون شاحن داخل العلبة“.

وأضاف تشوميت، أن سامسونغ تؤمن بـ ”الإزالة التدريجية“ للشاحن وسماعات الأذن، لأن ذلك يساعد في ”معالجة مشكلات الاستهلاك المستدام وإزالة أي ضغط قد يشعر به المستهلكون تجاه تلقي ملحقات الشاحن غير الضرورية باستمرار مع الهواتف الجديدة“.

الجدير ذكره، أن ”أبل“ و ”شاومي“ تستشهدان بالمخاوف البيئية باعتبارها السبب الرئيس لإلغاء أجهزة الشحن، ومع ذلك، هذا ليس هو الحال بالنسبة لشركة سامسونغ، التي تدعي أن المستخدمين لديهم بالفعل عدد كبير جد من أجهزة الشحن ولا داعي للاستمرار في تضمين أجهزة الشحن في العلبة.

ومن المتوقع أن تصبح إزالة الشاحن ممارسة قياسية لسامسونغ من الآن فصاعدًا، بما في ذلك Galaxy Note 21 القادم و Galaxy Z Fold 3، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير على الهواتف الرخيصة أيضًا، حيث تنتج سامسونغ الكثير من الأجهزة ذات الميزانية المتوسطة والأجهزة متوسطة المدى.

وبافتراض أنه ليس لديك وحدة شحن USB-C بهاتفك. ستعمل أجهزة الشحن التي استلمتها مع الهواتف الأخرى مع هواتف سامسونغ، ولكن قد لا تتمكن من الحصول على تقنية الشحن السريع لهاتفك.

وليس من الواضح متى ستنفذ سامسونغ سياستها الجديدة ”بدون شاحن“ على نطاق واسع، لكننا نتوقع أن تبدأ قريبًا للأجهزة الجديدة المميزة والميسورة التكلفة على حد سواء.

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