Honor الصينية تطلق حاسوبها اللوحي الجديد X7

أعلنت شركة Honor الصينية، اليوم الإثنين، عن إطلاق الحاسوب اللوحي X7 الجديد من الفئة الأساسية.

ويتيح الحاسوب اللوحي الجديد من هونور تشغيل الوسائط المتعددة وتطبيقات الويب، كما أن هناك إصدارا خاصا للأطفال يأتي بغطاء قوي من السيليكون لتحمل السقوط والصدمات بسهولة.

وأوضحت هونور الصينية أن الحاسوب اللوحي X7 الجديد يأتي مزودا بشاشة LCD قياس 8 بوصة بتنسيق 16:10 وبدقة وضوح تبلغ 1280 × 800 بيكسل، وكثافة بيكسلات تبلغ 189 بيكسل لكل بوصة، بينما تبلغ شدة السطوع 300 نيت، مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 60%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية بدقة 5 ميجابيكسل يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 720 بيكسل أو 1080 بيكسل.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج MediaTek Helio P22T، والذي يوفر 8 أنوية حوسبة ARM Cortex-A53 بترددات تصل إلى 2.3 جيجاهرتز، كما أن المعالج يتم دعمه من ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة فلاش سعة 32 جيجابايت وقارئ بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف تقنية (Wi-Fi 5 (802.11ac و Bluetooth 5.1 وبطارية 5100 مللي أمبير ساعة يمكن شحنها حتى 10 واط عبر micro USB.

ويأتي الحاسوب اللوحي X7 بسمك 8.5 ملم ووزن 325 جراما، كما يعتمد على نظام التشغيل Magic UI 4.0، الذي يقوم على Android 10.

الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد

ونهاية شهر مارس/آذار الماضي، أطلقت الشركة الصينية الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد، الذي يمتاز بشاشة IPS-LCD قياس 10.1 بوصة بدقة وضوح Full HD.

وأوضحت أن الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد ينبض بداخله المعالج ميدياتيك Helio G80، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويعمل الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد بنظام التشغيل أندرويد 10، وتدعم شاشته، التي تشغل نسبة 80% من الجسم، وظيفة الشاشة المقسمة (Split Screen)، والتي تتيح إمكانية عرض 4 تطبيقات في آن واحد.

ويتوفر الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد باللون الأسود أو الأزرق.