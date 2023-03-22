HONOR تطلق حملة "لحظات تجمعنا" بمناسبة شهر رمضان

أعلنت شركة HONOR عن إطلاق حملة تحت شعار “لحظات تجمعنا”، بمناسبة حلول شهر رمضان.

تهدف الحملة إلى تعزيز الرغبة في الاجتماع مع الأحباب وتقوية العلاقات الاجتماعية، وأيضًا تُلقي هذه الحملة الضوء على الطُرق الكثيرة التي تُقدمها مُنتجات HONOR والتي تُساعدك على التقاط اللحظات الرمضانية الرائعة لا سيّما تجمّع العائلة والأصدقاء.

قال دانيال وانج رئيس شركة HONOR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تُدرك شركة HONOR كم يُحب الناس الاجتماع في شهر رمضان لخلق ذكريات ثمينة سويًا”.

وأضاف: “من خلال حملة “لحظات تجمعنا”، نهدف إلى تزويد مُستخدمينا بتقنيات مُبتكرة تُعزز من الروح المُميزة لشهر رمضان وتُساعدهم على عدم تفويت لحظة واحدة دون التقاطها بأجمل شكلًا مُمكنًا”.

وأوضح: “نحن نؤمن بأن هذه اللحظات الثمينة ستستمر مع عُملائنا إلى الأبد، ولذلك فنحن نتشرف بأن نكون جُزءًا من احتفالاتهم الرمضانية”.

خلال رمضان لهذا العام، تُشجع شركة HONOR المُستخدمين بأن يبتكروا ويُجرّبوا طُرقًا جديدة لالتقاط وتسجيل اللحظات الجميلة من خلال مجموعة كبيرة من الميزات المُبتكرة لكاميرا هواتف HONOR. إن خيارات الـVlogging المُتقدمة لهواتف HONOR يُمكن أن تُلهم المُستخدمون لإنشاء محتوى رائع وبجودة عالية خلال الشهر الكريم.

كجزء من حملة “لحظات تجمعنا”، يُمكن للعملاء الاستمتاع بخصومات هائلة على مُنتجات HONOR المفضلة لديهم، بالإضافة إلى هذه التخفيضات الرائعة، سيحصل العُملاء أيضًا على هدايا مجانية على مُشترياتهم، ما يجعل تجربتكم الشرائية أكثر حماسًا.

وفي عيد الأم أيضًا، فإن عروض حملة “لحظات تجمعنا” قد تكون فرصة رائعة للتعبير عن تقدير وحُب العملاء لأمهاتهم، وفي نفس الوقت تقديم عالم ذكي جديد لهم بفضل مُنتجات HONOR الذكية.

توثيق تجربتك الرمضانية

لطالما عُرفت مُنتجات HONOR بالميزات المُبتكرة للكاميرات الخاصة بها، ولا سيّما هواتف HONOR 70 5G وHONOR X9a.

يأتي هاتف HONOR 70 5G مع ميزة الـSolo Cut لتصوير الـVlog، والتي تسمح بتصوير عِدة فيديوهات في وقت واحد، بما في ذلك فيديو خاص بالعُنصر الذي توّد التركيز عليه، إلى جانب الفيديو الأصلي الذي يُظهر جميع العناصر سويًا، وهي ميزة مثالية لتسجيل لحظات رمضان المُميزة بطريقة أكثر إبداعًا.