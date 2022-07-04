HTC تطلق هاتفها الجديد Desire 22 Pro.. إليكم المواصفات

أعلنت شركة “إتش تي سي”، عن إطلاق هاتفها الذكي Desire 22 Pro الجديد، والذي يدعم نظارة الواقع الافتراضي ( Vive Flow).

وأوضحت الشركة التايوانية أن هاتفها الذكي Desire 22 Pro الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، يدعم تقنية HDCP 2.2 وتقنية “الشحن اللاسلكي العكسي” “Reverse Wireless Charging”، وبالتالي يمكنه إرسال محتويات خدمات البث إلى نظارة الواقع الافتراضي لاسلكيا، وكذلك شحنها لاسلكيا.

مواصفات الشاشة

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد، الذي يدعم شبكة 5G، على شاشة قياس 6.6 بوصة وبمعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12، ويشتمل على ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويمتاز ببطارية سعة 4520 ميللي أمبير ساعة.

ويدعم الهاتف الذكي Desire 22 Pro الجديد، الذي يبلغ وزنه 206 جم، فئة الحماية IP67، أي أنه محمي من الماء والغبار.

تاريخ إتش تي سي

وإتش تي سي شركة إلكترونيات استهلاكية تايوانية يقع مقرها الرئيسي في منطقة زينديان، مدينة تايبيه الجديدة، تايوان.

وتأسست شركة إتش تي سي في عام 1997، وبدأت كشركة مصنعة للتصميمات الأصلية وشركة تصنيع المعدات الأصلية وتصميم وتصنيع أجهزة الحواسيب المحمولة.

وبعد صنع الهواتف الذكية في البداية على أساس ويندوز موبايل، أصبحت إتش تي سي عضوًا مؤسسًا مشاركًا في الاتحاد المفتوح للهواتف النقالة، وهي مجموعة من مصنعي الهواتف ومشغلي شبكات الهاتف المحمول المكرسين لتطوير نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة.

وكان هاتف تي-موبل جي1 (الذي تم تسويقه بواسطة تي موبايل في العديد من البلدان باسم تي موبايل جي1) أول هاتف في السوق يعمل بنظام أندرويد.

وعلى الرغم من نجاحها في البداية كبائع هواتف ذكية، إلا أن المنافسة من شركة أبل وسامسونج للإلكترونيات، إضافة إلى أمور أخرى، قللت من حصتها في السوق.

وفي عام 2016 ونتيجة لتكبدها لخسائر متتالية، بدأت إتش تي سي في تنويع أعمالها بما يتجاوز الهواتف الذكية، بعد أن دخلت في شراكة مع فالف لإنتاج منصة الواقع الافتراضي المعروفة باسم إتش تي سي فايف.