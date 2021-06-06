iOS 15.. نظام تشغيل جديد من آبل بنكهة "أندرويد"

تعتزم شركة ”أبل“ إنهاء كافة التجهيزات المتعلقة بتحديثها الجديد لنظام التشغيل iOS 15، الذي سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل، في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2021.

ومن شأن النظام الجديد أن يجلب العديد من المميزات الجديدة المميزة، والتي يبدو أن بعضها مستعار من نظام أندرويد.

ووفقا للتسريبات، سيأتي نظام iOS 15، بإعدادات مختلفة لإشعارات المستخدمين، حيث سيكون المستخدم قادرا على اختيار ما إذا كان الهاتف يصدر صوتًا أم لا، اعتمادًا على حالة المستخدم، مع تفضيلات مختلفة للتطبيقات وملفات التعريف عند القيادة أو النوم أو الانشغال في العمل.

ووفقا لموقع ”فوربس“، سيحصل iOS 15 على أدوات مع تحديثات حية، ووضع مظلم أفضل، والمزيد من التحسينات على واجهة المستخدم، بما في ذلك شاشة قفل أفضل.

وسيوفر نظام iOS 15 قائمة جديدة لإعدادات الخصوصية، وسيُظهر للمستخدمين التطبيقات التي تجمع بيانات عنهم في الخلفية، وهي خاصية ظهرت منذ فترة في نظام أندرويد 12، وبالتأكيد ستكون هذه الميزة الجديدة واحدة من أبرز ميزات التحديث الجديد.

هذا ومن المتوقع أن يشكل النظام الجديد من أبل إصلاحا شاملا للشاشة الرئيسة مع iPadOS 15، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أبل ستسمح للمستخدمين بوضع رموز التطبيقات في أي مكان على الشاشة أو ما إذا سيقيدونها.

ومع ذلك، من المتوقع أن تسمح أبل للمستخدمين بالمزيد من الخيارات لتخصيص أجهزتهم، وهذا الأمر أيضا مستوحى من أندرويد، حيث ستسمح غوغل بذلك من خلال خاصية Material You design، التي ستسمح لمستخدمي أندرويد 12 بتخصيص مظهر الهاتف ليتناسب مع الخلفية.

وتشير التقارير إلى أن أبل ستعلن عن تحسينات على المساعد الصوتي Siri في WWDC 2021 لمطابقة التطورات الحالية والمقبلة في مساعد غوغل، كما يرغب الكثير من المستخدمين أن تمنحهم أبل بعض الحرية من خلال السماح لهم باختيار تطبيقاتهم المفضلة لأشياء مثل تصفح الويب أو الاستماع إلى الموسيقى.