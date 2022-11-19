iOS 16.2.. إصدار جديد من آبل لحل المشكلات طويلة الأمد

بعد ظهور عدة مشاكل في هواتف آيفون، عالج أحدث إصدار تجريبي من نظام تشغيل “iOS 16.2” من شركة أبل، المشكلات طويلة الأمد التي يواجهها عملاء “آيفون 13 برو” و”آيفون 14 برو”.

وبحسب ما أورده موقع “ماك رومرز” جرى إصدار “iOS 16.2” للمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية العامة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتتسبب تلك المشكلات في تأخر الرسوم المتحركة للنظام والبطء عند الإغلاق والتبديل بين التطبيقات وإلغاء قفل الهاتف ومشاكل أخرى مشابهة على نظام “iOS 16”.

ونشأت تلك المشكلات على ما يبدو من الإصدار الأولي لنظام التشغيل ‌”iOS 16‌”، فقد عانى بعض مستخدمي “آيفون 13 برو” و”آيفون 14 برو”، من رسوم متحركة متعثرة على نظام iOS ولا تعمل عند 120 هرتز.

ولم يعالج أي من تحديثات “iOS 16” اللاحقة المشكلة حتى الآن، بما في ذلك “iOS 16.1” الذي صدر الشهر الماضي.

لكن أحدث إصدار تجريبي من “iOS 16.2″، حسّن أداء الرسوم المتحركة والبطء، وفقًا لتقارير المستخدمين في منتديات “MacRumors” و”Reddit”.

ويبدو أن المشكلة تؤثر على طرازي “آيفون 13 برو” و”آيفون 14 برو” أكثر من غيرها؛ نظرًا لأنهما يشتملان على شاشات “ProMotion”، مما يسمح لهما بالعمل حتى 120 هرتز.

ومع ذلك، أبلغ بعض مستخدمي طرازات آيفون الأخرى أيضًا عن تجارب مماثلة، لذلك يبدو أنها تؤثر على العديد من طرازات آيفون المختلفة.

ومن المتوقع أن تصدر أبل “iOS 16.2” لعامة الناس في منتصف كانون الأول/ ديسمبر مع العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك خيارات التخصيص الجديدة لشاشة “آيفون 14 برو” التي تعمل دائما، وأدوات قفل الشاشة الجديدة، وغيرها.