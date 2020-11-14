iPhone 12 mini يتربع على عرش أفضل الهواتف الصغيرة

لاقى هاتف iPhone 12 mini إقبالا غير متوقع من المستخدمين حيث تم طرحه للبيع في أكثر من 35 دولة ، وكشفت مواقع تقنية جديدة أن iPhone 12 mini يحتل الآن المركز الأول في قائمة أفضل الهواتف الصغيرة؛ نظرا للعديد من المميزات التي تتفوق على جميع الهواتف الصغيرة الأخرى.

يتميز هاتف آيفون 12 ميني بقوة معالج هائلة، حيث تتميز جميع طرازات iPhone 12 بمعالج Apple A14 Bionic، والذي حقق أداء عاليا في الاختبارات مقارنة بالهواتف الأخرى.

وعلى الرغم من صغر حجمه، يأتي iPhone 12 mini بشاشة بحجم 5.4 بوصة، وهي أكبر من iPhone SE التي تأتي بمقاس 4.7 بوصة، كما أن وزنه أخف؛ لذا فإن الإطار النحيف لـ iPhone 12 mini يصنع فرقا كبيرا في صالحه.

وعلى الجانب الآخر، اتخذت أبل خطوات مهمة للتخفيف من الضرر الناجم عن الماء، ويتمتع iPhone 12 mini بتصنيف IP68 مثل الهواتف الأخرى في تشكيلة iPhone 12، حيث يمكنك إسقاطه في ما يصل إلى 20 قدما من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون مشكلة.

وقامت أبل أيضا بتجهيز هواتفها الجديدة بشاشات Ceramic Shield التي تجعل طرازات iPhone 12 أقل عرضة بأربع مرات للتلف عند السقوط.

ويعتبر تصميم iPhone 12 mini بشكل أكثر متانة، وحجمه الصغير وميزة مقاومة السقوط، ميزات غير موجودة في العديد من الهواتف الصغيرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي الكاميرا الخلفية المزدوجة لجهاز iPhone 12 mini بمميزات رائعة، حيث يستفيد الجهاز بنفس تقنية التصوير الحسابي الذي تتضمنه أبل في جميع هواتفها الرئيسية، حتى مع وجود عدستين فقط، مع ميزات مثل الاندماج العميق والوضع الليلي، وHDR 3 الذكي لإنتاج لقطات مفصلة، حتى في مستويات الإضاءة المنخفضة.

كما يعتبر iPhone 12 mini أرخص هواتف أبل في السلسلة الجديدة، حيث يمكن شراؤه بأقل من 700 دولار.