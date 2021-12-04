iPhone SE 3.. أول هواتف أبل في 2022

تواصل شركة أبل الأمريكية لطرح هاتف iPhone SE 3 مطلع عام 2022، لتحسين مبيعاتها بعد تراجعها للمرتبة الثانية عالميا خلال 2021.

جاء ذلك وفق الموقع الرسمي لشركة تحليلات المبيعات الدولية “تريند فورس”، التي أفادت بأن أبل ستعمل على استعادة جزء كبير من معدل مبيعاتها من خلال طرح iPhone SE 3 بنسخته الجديدة.

ولن تنتظر أبل لمؤتمرها السنوي في ديسمبر 2022 حتى تكشف عن الهاتف، إذ تخطط لطرحه بالأسواق مطلع العام المقبل، تحديدا خلال الربع الأول منه.

ويشير ذلك لاحتمالية تنظيم أبل لمؤتمر خاص للاعلان عن هذا الهاتف الجديد، من المرجح أن يعقد في مارس المقبل.

ووفق توقعت الخبراء بشأن هذه النسخة الجديدة من هاتف iPhone SE 3، فإنه من المحتمل أن يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى امتلاكه نفس شريحة A15 Bionic مثل طرازات iPhone 13، و سيكون التصميم هو نفسه مع زر الصفحة الرئيسية ومعرف اللمس.