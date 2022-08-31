LG تكشف عن شاشة "LG OLED Flex" المتميزة بتصميم مسطح ويدعم الإنحناء

قدمت شركة LG الكورية الجنوبية في فعاليات IFA2022 شاشة LG OLED Flex التي تنطلق بتصميم مسطح ويدعم أيضاً الإنحناء.

قدمت شركة Corsair خلال الفترة الماضية نموذج لشاشة مسطحة تدعم الثني اليدوي وتعرف بشاشة Xeneon Flex وتأتي بحجم 45 إنش، واليوم كشفت LG أيضاً عن شاشة بنفس التصميم والتي تعرف بشاشة LG OLED Flex.

وتتميز شاشة LG بحجم 42 إنش، وتدعم التعديل اليدوي من التصميم المسطح إلى التصميم المنحني بشكل يدوي إلى إنحناء 900R أي إنحناء أكبر من شاشة Corsair.

أيضاً يمكن ضبط الإنحناء بشكل سريع في الشاشة عبر زر مخصص في وحدة التحكم عن بعد، كما يمكن ضبط الإنحناء أيضاً بشكل يدوي، مع 20 مستوى من الإنحناء للإختيار من بينها.

تدعم الشاشة أيضاً الإمالة إلى الأمام أو الخلف، كما تدعم شاشة LG OLED Flex ضبط الإرتفاع في الحامل الخاص بالشاشة.

كما تأتي شاشة LG OLED Flex بإضاءة خلفية، وتضم لوحات OLED، مع إستجابة سريعة عند 0.1 مللي ثانية، كما تدعم LG الشاشة بميزة الوصول إلى تطبيق جديد للألعاب، مع إختصارات لتطبيقات الألعاب مثل Twitch، وYouTube، ودعم التبديل السريع بين أجهزة الحاسب والشاشة.

وترتكز الشاشة على ميكروفون، ومنافذ USB لدعم إتصال لوحة المفاتيح، والسماعات، كما تأتي الشاشة باثنان من المكبرات الصوتية الأمامية بقدرة 40W، وتدعم الشاشة تقنية Dolby Atmos، وDolby Vision.