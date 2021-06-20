MatePad T 10 Kids.. جهاز لوحي جديد من هواوي مخصص للأطفال

كشفت شركة هواوي الصينية، عن إصدار خاص من جهاز MatePad T 10 Kids اللوحي، الذي تم تصميمه خصيصاً للأطفال، بسعر 200 دولار.

ويحتوى جهاز MatePad T 10 Kids على شاشة IPS LCD بحجم 9.7 بوصة، ودقة عرض 1280 في 800 بيكسل، وكثافة عرض 156 بيكسل لكل بوصة.

وسيتم تشغيل هذا الإصدار بوساطة معالج Kirin 710A، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1 لذا لا يأتي هذا الإصدار بنظام HarmonyOS أو خدمات غوغل، وسيأتي الجهاز مقترناً بذاكرة عشوائية سعة 2 غيغابايت رام، وسعة تخزين 16 أو 32 غيغابايت، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وتم تصنيع هذا الإصدار خصيصاً للأطفال، لذا يتميز تصميم MatePad T 10 Kids الخارجي بمقاومة أعلى، حيث تقدم هواوي للجهاز حافظة بألوان مشرقة لحماية الجهاز من الصدمات، كما تتميز بتصميم من السيليكون المعالج لدعم الأطفال بحماية أعلى.

وتأتي الحافظة التي يمكن إزالتها بمسند لتثبيت الجهاز اللوحي أثناء مشاهدة مقطع فيديو أو لعب الألعاب.

كما يأتي الجهاز اللوحي مع اشتراك مجاني في خدمة Azoomee لفترة تصل إلى 12 شهرا، وهي خدمة تقدم ألعابا ومحتوى فيديو و“بازل“ مخصصا للأطفال.

ويضم محتوى الصندوق لجهاز MatePad T 10 Kids اللوحي قلم stylus لدعم الأطفال مع موقع مخصص لتخزين القلم في الجهاز اللوحي.

ويحزم الجهاز اللوحي بطارية بسعة 5100 مللي أمبير، وشاحنا بقدرة 5 واط، ومنفذ USB C، ويدعم الاتصال بشبكات LTE، أو عبر Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.1، ويضم مستقبل GPS.

ويضم جهاز MatePad T 10 Kids أيضا كامير أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابيكسل لدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

وسينطلق جهاز Huawei MatePad T 10 Kids في إندونيسيا أولاً بسعر 200 دولار أو 170 يورو، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم.