Minecraft Legends.. إليكم موعد إطلاق لعبة مايكروسوفت المميزة

بعد طول انتظار، كشفت عملاقة البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” عن الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة المميزة والمنتظرة ماينكرافت ليجيندز (Minecraft Legends).

وقالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها إن اللعبة ستُطلق في 18 نيسان/ أبريل المقبل للحواسيب الشخصية ومنصات الألعاب سواء التابعة لها أو للشركات الأخرى.

وأضافت الشركة: “ذلك اليوم الذي ستكون فيه البطل الذي يقاتل بشجاعة ضد فساد خنازير عالم نذر (Nether). وستستكشف عالمًا مفتوحًا حيويًا مليئًا بالكنوز والمخاطر، وستحوّل الأعداء القدامى إلى أصدقاء جدد، وتلتقي بشخصيات غامضة جديدة، وتضع إستراتيجية مع حلفائك في معارك ملحمية ضد الخنازير الشريرة”.

يُشار إلى أن ماينكرافت ليجيندز هي لعبة فيديو ذات عناصر إستراتيجية في جوهرها، وبآليات مستوحاة من ألعاب الحركة. وتُستكشف من منظور الشخص الثالث، وهي تتميز بدعم تعدد اللاعبين.

وتجري أحداث اللعبة في عالم ماينكرافت أثناء غزو الخنازير من الجحيم المسمى (Nether). وبينما تنشر الخنازير فسادها عبر العالم، يقاتل البطل وهو اللاعب تلك الخنازير في سبيل إنقاذ العالم، ويمكنه أيضًا جمع الحشود للمساعدة في الدفاع عن وطنهم.

وبدأ تطوير لعبة ماينكرافت ليجيندز عام 2018، ثم أُعلن عنها خلال عرض (Xbox) و (Bethesda) للألعاب في 12 حزيران/ يونيو 2022.

وأوضحت مايكروسوفت أن لعبة ماينكرافت ليجيندز ستتوفر للحواسيب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز 10 وويندوز 11، ومنصة الألعاب جيم باس (Game Pass).

كما ستُتاح لمنصة الألعاب نينتندو سويتش (Nintendo Switch)، ومنصتي بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 من سوني، ومنصة بث الألعاب ستيم (Steam).

وبطبيعة الحال، ستتوفر اللعبة لمنصات الألعاب التابعة للشركة: إكس بوكس سيرس إكس (Xbox Series X)، وإكس بوكس سيرس إس (Xbox Series S)، وإكس بوكس ون (Xbox One)، بالإضافة إلى المنصة السحابية (Xbox Cloud Gaming).