“Motorola Edge 30” هاتف “موتورولا” الجديد.. ما مواصفاته؟

تستعدّ شركة “موتورولا” الأميركية لإطلاق هاتف جديد في الأيام المقبلة، ونشرت مواقع تقنية مجموعة مواصفات وإعدادات مرتبطة بالهاتف.

ويحمل الهاتف الجديد، اسم ”Motorola Edge 30″، ويأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب في المقام الأول، وتقدم قيمة حقيقة مقابل سعر معقول.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي مع خيارين مميزين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتخزين للاختيار من بينهما.

كذلك، أكدت التقارير أن هاتف ”Motorola Edge 30“ الجديد سيكون جزءًا من سلسلة جديدة تعتزم الشركة الأميركية تقديمها على مدار العام الجاري، والتي ستشمل أيضًا ”Edge 30 Pro“ و“Edge 30 Lite“. وكانت شركة ”موتورولا“ قد أطلقت هاتف ”Edge 30 Pro“، في شباط الماضي، وهو الهاتف الرائد للشركة ضمن السلسلة الجديدة والذي يتميز بخصائص فريدة في التصميم والإعدادات، ويبلغ سعره حوالي 666 دولارًا.

أمّا عن مواصفات هاتف ”Edge 30“ الجديد، فقد كشفت التسريبات أنه سيأتي بشاشة 6.55 بوصة بدقة ”FHD+“ من نوع ”pOLED“ مع معدل تحديث 144 هرتز. ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ من العلبة، جنبًا إلى جنب مع واجهة ”موتورولا“ التقليدية، ”My UX“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج قوي في هذه الفئة، والذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 778G+“من شركة ”كوالكوم“ الأميركية، إلى جانب 6 غيغابايت، و8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ”LPDDR4X“. ويقدّم الهاتف بطارية تبلغ 4020 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

ويتضمّن هاتف ”Motorola Edge 30“ إعدادا ثلاثيا للكاميرا الخلفية، يتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرًا بزاوية عريضة بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرًا عمق 2 ميغابكسل. علاوة على ذلك، يضم الهاتف مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

وكان هاتف ”Edge 30 Pro“، الشقيق الأكبر لهاتف ”Edge 30″، يتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع ”AMOLED“ بدقة ”FHD+“، واعتمادية ”HDR10 +“ ومعدل تحديث للشاشة بحد أقصى 144 هرتز. ويعمل الهاتف بمعالج ”Snapdragon 8 Gen 1“ مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت مساحة تخزين، والهاتف غير قابل للترقية في الذاكرة والتخزين.