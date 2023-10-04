NearLink.. تقنية جديدة من هواوي ستغير عالم الاتصالات

قامت شركة هواوي الصينية مؤخراً بتطوير منظومة اتصالات لاسلكية، والتي قد تغني عن شبكات الواي فاي والبلوتوث الموجودة حالياً، وفق ما ذكرت تقارير تقنية حديثة.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن عملاق التكنولوجيا الصيني قد طور منظومة جديدة للاتصالات اللاسلكية، وأطلق عليها اسم NearLink، حيث من المتوقع أن تنجح هذه المنظومة في إحداث طفرة حقيقية في مجالات الاتصالات ونقل البيانات بين الهواتف والأجهزة المحمولة.

وأوضحت أن تقنيات NearLink الحديثة ستساعد على تقليل معدل استهلاك الطاقة في الأجهزة الإلكترونية بنسبة 60% تقريباً، مقارنة بتقنيات الشبكات اللاسلكية الأخرى، كما أنها ستكون أسرع بـ 6 مرات في نقل البيانات، إلى جانب أنها سوف تسمح بإقران أجهزة أكثر بـ 10 مرات.

وأشارت التقارير إلى أن هذه التكنولوجيا المتطورة تمتاز بأنها ستعمل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، بداية من الهواتف والحواسب، وصولاً إلى السيارات الكهربائية والمنازل الذكية.

وأضافت أن منظومة NearLink تم استخدامها مؤخراً في هواتف Mate 60 الجديدة، مشيرة إلى أن شركة هواوي ستقوم بدمجها في أنظمة التشغيل HarmonyOS، وكذلك في العديد من منتجاتها الإلكترونية الأخرى.