Nike تكشف عن أول حذاء رياضي بدون رباط ولا يحتاج إلى استخدام اليدين

كشفت شركة نايكي عن حذائها الجديد المسمى Go Flyease، الذي يمكن ارتدائه دون استخدام اليدين، وهو الحذاء الرياضي بلا رباط الأول من نايكي الذي يمكن ارتداؤه وخلعه بسهولة دون استخدام يديك.

ويصل الحذاء دون تلامس في الوقت الذي كان فيه الناس يحاولون تقليل لمس الأشياء أثناء الوباء والاتجاه نحو الأحذية المريحة التي تحتاج إلى أقل جهد ممكن للارتداء والخلع، مثل Crocs.

ويتميز Go Flyease بميزات فريدة، بما في ذلك شريط شد يثبت الحذاء بدلاً من الأربطة، ويتضمن ارتدائه إدخال الرجل في الحذاء حتى يستقر شريط الشد في مكانه، ويتم خلع الحذاء عن طريق الضغط على الكعب.

ويتم طرح الأحذية للبيع في 15 فبراير مقابل 120 دولار لمشتركي برنامج العضوية المجانية عبر موقع نايكي الإلكتروني، وتم التخطيط لتوفر أوسع في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي أحذية نايكي الجديدة للاستخدام الرياضي واليومي في وقت يتوق فيه المستهلكون في المنزل إلى الراحة.

ويتضح هذا من أحدث أرباح Crocs، التي كشفت عن قفزة بنسبة 55 في المئة في الإيرادات، وقالت الشركة: إنها تتوقع أن يكون عام 2020 هو أكبر عام مبيعات لها على الإطلاق.