NVIDIA تخفض إنتاج GeForce RTX 4090.. ما السبب؟!

اتخذت شركة NVIDIA العالمية قراراً بخفض إنتاج كروت الشاشة GeForce RTX 4090، في محاولة منها للتركيز على إنتاج كروت الشاشة المتميزة Hopper H100 AI.

تشهد شركة NVIDIA إرتفاع كبير في الطلب على كرت الشاشة GeForce RTX 4090 في الأسواق العالمية، ومع إنتهاء الشركة من بيع المرحلة الأولى وإستمرار إرتفاع الطلب رغم إرتفاع مستوى التسعير إلا أن التقارير تؤكد على إتجاه NVIDIA للتركيز على إنتاج كروت الشاشة Hopper H100 AI.

وتوضح التقارير أن كروت الشاشة تجلب نسبة أكبر في الأرباح لشركة NVIDIA، لذا تهدف الشركة إلى التركيز على إنتاج Hopper H100 AI.

ولقد أطلقت NVIDIA كرت الشاشة GeForce RTX 4090 بسعر 2000 دولار في أسواق آسيا، إلا أن إرتفاع التسعير لم يؤدي إلى تراجع الطلب، حيث تجاوزت طلبات الحجز المسبق المخزون المتوفر من شركة NVIDIA.

أيضاً إرتفع مستوى التسعير من جديد ليصل إلى 3000 دولار إلا NVIDIA تستمر في تلقي طلبات الحجز المسبق، وتشهد الشركة أيضاً إرتفاع في سعر H100 PCIe الذي تضاعف عن سعر 11000 دولار ثلاث مرات.