OnePlus 10 Pro بتقنية الشحن السريع ينطلق للأسواق العالمية

أعلنت شركة وان بلس اليوم عن إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro للأسواق العالمية، بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

ينطلق هاتف OnePlus 10 Pro اليوم للأسواق العالمية، والذي يأتي بنفس المواصفات المميزة للإصدار الذي قدم في السوق الصيني خلال الفترة الماضية.

وينطلق هاتف OnePlus 10 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، كما يأتي باثنان من النماذج على أن يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 1440 بيكسل، مع تقنية LTPO2 في الشاشة، ومعدل تحديث متغير من 1Hz إلى 120Hz، وسطوع من 500 nit إلى 1000 nit لدعم مستويات سطوع مختلفة.

ويضم OnePlus 10 Pro مستشعر رئيسي Sony IMX789 بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بحجم 1/2.74 ودقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

أيضاً ينطلق الإصدار العالمي من OnePlus 10 Pro بواجهة OxygenOS 12.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W في السوق الأوروبي، وبقدرة 80W في السوق الهندي، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، وينطلق الهاتف للأسواق العالمية بسعر يبدأ من 899 دولار.