OpenAI تطلق عملتها الرقمية "وورلد كوين"

أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي للذكاء الاصطناعي المالكة لتطبيق Chat GPT، عن إطلاق مشروعه للعملة الرقمية المشفرة “وورلد كوين”.

وبحسب “رويترز”، فإن أهم ما يقدمه المشروع هو الهوية العالمية “وورلد آي دي” وهو حساب لا يمكن إلا للبشر التقديم للحصول عليه، إذ يتطلب ممن يرغب في إنشاء حساب التسجيل لإجراء مسح لحدقة العين باستخدام تكنولوجيا لوورلد كوين تدعى “أورب” وهي كرة فضية بحجم كرة البولينج تقريبا. وبمجرد أن يتم التحقق من أن المتقدم هو إنسان حقيقي وليس “روبوت” تصبح له هوية عالمية.

والشركة المسؤولة عن مشروع وورلد كوين هي شركة “تولز فور هيومانتي” ومقرها سان فرانسيسكو وبرلين.

وشهد المشروع أكثر من مليوني طلب تسجيل للحصول على الهوية العالمية خلال فترته التجريبية. وبإطلاق عملة وورلد كوين أمس سيتوسع نطاق العمليات ليشمل 35 مدينة في 20 دولة. وكوسيلة للتحفيز، تقدم الشركة لمن يتقدمون للتسجيل في دول بعينها رمزا لعملة وورلد كوين المشفرة “دبليو.إل.دي”.

وقال أليكس بلانيا، أحد المؤسسين، إن عنصر العملة المشفرة في الهويات العالمية مهم، لأن سلاسل الكتل التي تعتمد عليها تداولات وتحويلات العملات المشفرة يمكنها أن تخزن الهويات العالمية بطريقة تحفظ الخصوصية ولا يمكن التحكم فيها أو إغلاقها من أي كيان منفرد.

ويقول المشروع إن مسألة الهويات العالمية ضرورية في عصر بدأت تشيع فيه روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “تشات جي.بي.تي” التي يمكنها أن تنتج لغة تشبه الحديث البشري بصورة مذهلة. ويمكن استخدام الهويات العالمية للتمييز بين الأشخاص الحقيقيين والروبوتات عبر الإنترنت.

وقال ألتمان إن وورلد كوين يمكنها أيضا أن تساعد على معالجة الكيفية التي يعاد بها تشكل الاقتصاد بوساطة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وذكر أن الإقبال الكبير على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي “ستكون له تبعات اقتصادية ضخمة”.

وضرب ألتمان مثالا بمسألة وجود دخل أساس عالمي “يو.بي.آي” وهو برنامج للرعاية الاجتماعية عادة ما تديره حكومات يحصل فيه كل فرد على حد أدنى من المال.

ويعتقد ألتمان أن الدخل الأساس العالمي يمكن أن يساعد على مكافحة غياب المساواة في الدخل مع اضطلاع الذكاء الاصطناعي “بمزيد ومزيد من الأعمال التي يقوم بها الآن البشر”، وبما أن البشر فقط هم من سيتمكنون من الحصول على هويات عالمية فيمكن أن يقلل ذلك سبل التحايل لدى تطبيق أنظمة للدخل الأساس.

وقال ألتمان إنه يعتقد أن وجود عالم يطبق الدخل الأساس هو أمر “من المستقبل البعيد” وأشار إلى أنه ليست لديه فكرة واضحة عن الكيان الذي قد يطبق ذلك ويوزع النقود، لكنه يرى أن وورلد كوين ترسي الأساس ليصبح ذلك واقعا.

وأضاف “نعتقد أننا نحتاج إلى أن نبدأ بالاستكشاف والتجربة لنحدد ما سنفعله فيما بعد”.

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