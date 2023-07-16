Project 4.. أول دراجة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

كشفت شركة ثوك THOK دراجتها الكهربائية Project 4 الجديدة كنموذج أولي، والتي تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد في الصنع.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الدراجة الكهربائية الجديدة تم تجهيزها بإطار مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من سبائك الألومنيوم.

وتعتزم الشركة المنتجة الاعتماد على ألياف الكربون في إنتاج النسخة النهائية من الدراجة الكهربائية.

وينبض بداخل الدراجة الكهربائية الجديدة محرك من محركات بوش مع بطارية بسعة تتراوح من 400 إلى 725 كيلووات ساعة.

وتخطط شركة ثوك أيضا للاعتماد على بعض المكونات المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من ألياف الكربون، وذلك للمساهمة في تخفيف الوزن الخاص بالدراجة قدر الإمكان.