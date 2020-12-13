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PureBook X14..أول كمبيوتر محمول من شركة نوكيا

منذ 17 دقيقة
أول كمبيوتر محمول من نوكيا

أول كمبيوتر محمول من نوكيا

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كشفت شركة الاتصالات والتكنولوجيا الفنلندية ”نوكيا“ ، عن خطتها لإطلاق أول كمبيوتر محمول والذي أطلقت عليه ”Nokia PureBook X14“ ضمن سلسلة ”PureBook“ في الهند، بحسب ما ذكر الموقع التقني ”Flipkart“.

ونشر الموقع صورة لجهاز ”Nokia PureBook X14“ يظهر فيها الكمبيوتر باللون الأسود، وتُظهر الصورة أيضًا أن الكمبيوتر الدفتري يتميز بلوحة مفاتيح كاملة الحجم بنمط تشكيلي، ولوحة لمس متعددة كبيرة.

وسيعمل الجهاز الجديد ”Nokia PureBook X14“ بواسطة معالج ”Intel Core i5″، ويتضمن تقنيات ”Dolby Atmos“ إضافة إلى ”Dolby Vision“.

ويتمتع الكمبيوتر المحمول ببنية ”خفيفة الوزن“، حيث يصل وزنه 1.1 كغم، كما تظهر منافذ ”USB 3.0″ و“HDMI“ بوضوح في صورة الكمبيوتر المحمول.

ومنذُ حوالي أسبوع، اعتمد مكتب المعايير الهندية (BIS) على أكثر من 9 طرازات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة تحت علامة نوكيا التجارية، ويُعتقد أن 5 منها سيتم تشغيلها بواسطة معالج ”Intel Core i5″، بينما يمكن أن تشتمل الأربعة الأخرى على شرائح ”Intel Core i3″، ومن المحتمل أن تكون تلك معالجات ”Intel“ من الجيل العاشر.

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