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Razer تكشف عن جهاز الألعاب المتميز Razer Edge 5G

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 10:28 صباحًا

شعار شركة Razer

التقنية بلا حدود
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أعلنت شركة Razer الأمريكية السنغافورية لتصنيع أجهزة الألعاب و الخدمات المالية، عن إطلاق جهاز الألعاب المتميز المحمول Razer Edge 5G.

يتميز Razer Edge 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+، والتي تدعم معدل تحديث 144Hz، كما أنه يدعم معدل تحديث 144Hz، ويضم معالج Snapdragon G3x Gen 1.

كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon G3x Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

أيضاً يأتي جهاز Edge 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، ويدعم جهاز الألعاب التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 12، و يضم كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، ويدعم الإتصال بشبكات sub-6GHz، وmmWave Verizon 5G، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، ويتميز بأبعاد 259.7 في 84.5 في 10.83مم، ووزن 263.8 جرام.

وينطلق جهاز Razer Edge 5G، مع وحدات التحكم Razer Kishi V2 Pro التي تدعم إستجابة أسرع في اللمس، وتأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً من المقرر أن يبدأ التسجيل لحجز جهاز Razer Edge 5G في سوق الولايات المتحدة الآن بسعر 399 دولار على أن يتوفر في شهر يناير من عام 2023.

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