“Rock”.. ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة

أعلنت شركة “كوسبيت” (Kospet) ، عن إطلاق ساعتها الذكية Rock الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Rock الجديدة تمتاز بمقاومة الماء حتى 3 ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة، كما يمكنها تحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر.

وتتحمل الساعة الذكية Rock الجديدة درجات الحرارة في نطاق يمتد من سالب 40 إلى 55 درجة مئوية.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة مزودة بشاشة قياس 1.69 بوصة وبدقة وضوح 240 × 280 بيكسل، وهي محاطة بإطار سميك لحمايتها من الأضرار المحتملة.

وينبض بداخل الساعة الجديدة المعالج nRF52840، مع ذاكرة RAM سعة 64 كيلوبايت، وهي متوافقة مع الهواتف العاملة بنظام التشغيل جوجل أندرويد أو أبل آي أو إس.

وتم تجهيز الساعة الجديدة ببطارية سعة 350 مللي أمبير ساعة تبلغ مدة تشغيلها 14 يوما في حال الاستخدام العادي، بينما تصل مدة التشغيل إلى 50 يوما في وضع الاستعداد (Standby).

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت الشركة الصينية عن ساعتها الذكية Magic 2S الجديدة، التي تمتاز بشاشة قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل، وصلاحية للسباحة حتى 3 ATM.

وتتيح الساعة إمكانية تسجيل معدل ضربات القلب أيضا وخاصة أثناء الأنشطة الرياضية، مع 40 بروفايل للرياضات المختلفة، كما يمكن للساعة قياس تشبع الدم بالأكسجين.

ومن المزايا الأخرى، التي تقدمها الساعة، عداد الخطوات ووظيفة مراقبة جودة ومدة النوم. وتتوفر أيضا العديد من أشكال مينا الساعة القابلة للتخصيص.

وتوفر الساعة الذكية، المتوافقة مع الأساور القياسية، مدة تشغيل تصل إلى 8 أيام بفضل بطاريتها البالغ سعتها 200 مللي أمبير ساعة.