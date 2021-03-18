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"Shorts".. ميزة جديدة من يوتيوب لمنافسة تيك توك

19 - مارس - 2021
تيك توك ويوتيوب

تيك توك ويوتيوب

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كشفت شركة “غوغل” الأمريكية، اليوم الخميس، عن تقنية جديدة تم إضافتها لتطبيق يوتيوب لمنافسة “تيك توك” الصيني في أمريكا.

وقالت شركة “ألفابيت” إنها ستطرح على منصة “يوتيوب” للفيديوهات لمستخدميها في أمريكا خدمة “Shorts” الجديدة، التي توفر لهم طرح فيديوهات قصيرة كالتي موجودة على “تيك توك”، بحسب وكالة “رويترز”.

وتتيح خدمة “Shorts” للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو عمودية للهاتف الذكي، ويمكن إضفاء البهجة عليها بتأثيرات خاصة ومقاطع صوتية يتم الاستعانة بها من مكتبة الموسيقى.
وقال موقع “يوتيوب” في مدونه له اليوم الخميس: “بدء من اليوم وعلى مدار الأسابيع العديدة القادمة، سنقوم تدريجيا بتوسيع الإصدار التجريبي من خدمتنا “Shorts” داخل الولايات المتحدة”.

كما أضاف “يوتيوب” أنه سينسج ميزات أحدث على الخدمة الجديدة، مثل قدرتها على إضافة نص في نقاط محددة من الفيديوهات القصيرة المسجلة.

وكان موقع “يوتيوب” طرح ميزة “Shorts” في الهند في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد أن تم حظر تطبيق “تيك توك” داخل أراضيها، والتي تعتبر واحدا من أكبر أسواق التطبيق الصيني.

ولفتت منصة “يوتيوب” أن الفيديوهات القصيرة تسجل حاليا أكثر من 6.5 مليار مشاهدة يوميا على مستوى العالم.

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