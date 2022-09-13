"Swim".. ساعة ذكية مقاومة للماء

ساعة ذكية من زيبليز

أطلقت شركة “زيبليز” (Zeblaze) ساعتها الذكية Swim الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM، مما يجعلها مناسبة للسباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة تشتمل على شاشة لمسية قياس 69ر1 بوصة وبدقة الوضوح 240 x 285 بيكسل ومحمية بزجاج Corning Gorilla.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الذكية الجديدة من خلال وحدة GNSS، التي تدعم أنظمة تحديد الموقع GPS وGlonass وGalileo وBeidou.

بالإضافة إلى توافر مستشعر التسارع والجيروسكوب.

ويمكن الاعتماد على وحدة GNSS لقياس المسافة المقطوعة في المياه المفتوحة.

علاوة على إمكانية استعمال هذه الوظيفة في الأنشطة الرياضية الأخرى مثل ركوب الدراجات.

وتزخر الساعة الذكية الجديدة من زيبليز ببطارية سعة 300 مللي أمبير ساعة، والتي تمتد لفترة تشغيل تصل إلى 56 ساعة.