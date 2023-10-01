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Tab M11.. حاسوبها لوحي جديد من لينوفو

منذ 41 دقيقة
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تستعد شركة Lenovo لإطلاق حاسوب لوحي جديد اسمه Tab M11، والمتوقع أن يأتي بمزايا عديدة، وأن يكون مزوداً بتقنيات حديثة، ليكون منافساً قوياً في سوق الحواسب اللوحية.

ووفقاً لما ذكرته تسريبات تقنية، فإن جهاز Lenovo Tab M11 سيأتي بهيكل أنيق ومتين محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وسيكون مزوداً بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وسيحمل الحاسوب شاشة من نوع LCD، والتي يبلغ مقاسها 10.95 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 1920/1200 بيكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً، فيما يصل معدل سطوعها إلى 400 شمعة/م تقريباً.

وسيتم دعم الحاسوب اللوحي بمعالج قوي من نوع Mediatek G88، كما سيتم تزويده بذواكر وصول عشوائي تبلغ سعاتها 4 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 64 و128 غيغابايت.

وستجهز Lenovo حاسوبها ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7040 ميلي أمبير، والتي ستكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات باستخدام شحنة واحدة، كما أنها ستدعمه بنظام تشغيل Android 13، والذي سيكون قابلاً للتحديث حتى عام 2028.

أما فيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن حاسوب Tab M11 سيضم كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، والتي تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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