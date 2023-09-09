السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
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Tecno تستعد لإطلاق هاتفها Phantom V Flip القابل للطي

منذ ساعة واحدة
Tecno تستعد لإطلاق هاتف Phantom V Flip

Tecno تستعد لإطلاق هاتف Phantom V Flip

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بعد إطلاق هاتفها القابل للطي Phantom V Fold في MWC 2023 في أواخر شهر فبراير، تستعد شركة Tecno على لإطلاق هاتف قابل للطي على شكل صدفي، والذي يطلق عليه اسم Tecno Phantom V Flip.

وسيتم الكشف عن Tecno Phantom V Flip في 22 سبتمبر في حدث في سنغافورة.

وتقول Tecno إن هاتف Phantom V Flip يعكس التزامها باستكشاف عوامل الشكل الجديدة وإعادة تعريف أسلوب ووظائف الهواتف القابلة للطي لجماهير متحمسة وعصرية ومتطلعة للمستقبل.

وإلى جانب Phantom V Flip، ستطلق Tecno جهاز الحاسب المحمول MegaBook T1 2023 بحجم 14 بوصة. ولم تكشف الشركة عن أي شيء حول أي من هذين المنتجين، لكن الصور المسربة كشفت أن Tecno Phantom V Flip سيحتوي على شاشة دائرية مع كاميرتين.

تم رصد Phantom V Flip أيضًا على قاعدة بيانات Google Play Console مع بعض المواصفات: شاشة قابلة للطي بحجم 6.9 بوصة ودقة FullHD+ وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام Android 13. ومن المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 1300.

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