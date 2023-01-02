الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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"Vivo" تطلق هاتفها المميز والاقتصادي Vivo Y53t

منذ 42 دقيقة
هاتف Vivo Y53t

هاتف Vivo Y53t

التقنية بلا حدود
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كشفت شركة فيفو “Vivo” الصينية عن أحدث أجهزتها الذكية، هاتف Vivo Y53t الذي يأتي بتصميم يحاكي Vivo Y35m، ويضم معالج Dimensity 700 وينطلق بسعر يبدأ من 145 دولار.

يتميز هاتف Vivo Y53t بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700 مع ميزة الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يأتي هاتف Vivo Y53t بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

ويضم Vivo Y53t بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 15W، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، والبلوتوث 5.1، وWiFi، ويضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OriginOS Ocean، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان بسعر يبدأ من 145 دولار.

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