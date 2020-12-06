Voice Over.. ميزة جديدة في هواتف آيفون لخدمة المكفوفين

أعلنت شركة الهواتف الأمريكية ”أبل“ ، عن إضافة ميزة Voice Over ضمن أجهزة iOS لأي شخص يعاني من ضعف البصر، وذلك بافتراض أن كل عنصر من عناصر الواجهة قد تم تسميته يدويًا.

وكشف العملاق الأمريكي ”أبل“ للتو النقاب عن الميزة الجديدة لهاتف آيفون والتي أطلق عليها اسم ”التعرف على الشاشة“ أو“ Screen Recognition“ التي تستخدم التعلم الآلي من أجل تحديد الأزرار وأشرطة التمرير وعلامات التبويب وتسميتها تلقائيًا.

وتتوفر ميزة التعرف على الشاشة ضمن نظام iOS 14، وتمثل نظامًا للرؤية الحاسوبية يتم تدريبه على آلاف من الصور الخاصة بالتطبيقات التي هي قيد الاستخدام من أجل التعرف على شكل الزر وما تعنيه الأيقونات.

وتعد هذه الأنظمة مرنة للغاية، ويمكن أن تصبح خبيرة في اكتشاف القطط وتعبيرات الوجه أو الأجزاء المختلفة لواجهة المستخدم، وذلك اعتمادًا على البيانات التي تقدمها لهم.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون استدعاء الميزة ضمن أي تطبيق، بحيث يتم خلال جزء من الثانية تسمية كل عنصر ضمن الشاشة.

كما يجب أن تكون ميزة التعرف على الشاشة على دراية بكل شيء يمكن أن يراه المستخدم المبصر، ويكون قادرًا على التفاعل معه، مثل: الصور والأيقونات الشائعة والأيقونات الخاصة مثل القوائم التي تظهر في كل مكان تقريبًا.

وكشفت شركة أبل أن تلك الميزة الجديدة يجب أن تساعد المكفوفين وضعاف البصر الوصول إلى ملايين التطبيقات.

كما تخطط أبل في المستقبل لجلب ميزة التعرف على الشاشة إلى المنصات الأخرى، مثل أجهزة ماك بوك، لكن المشكلة تكمن في أن النموذج نفسه غير قابل للتعميم عبر تطبيقات سطح المكتب، التي تختلف تمامًا عن تطبيقات الهواتف الذكية.