WeChat و AliExpress على القائمة الأمريكية السوداء!!

أعلنت السلطات الأمريكية عن إدراج تطبيقين صينيين “شهيرين”، في القائمة السوداء للأسواق السيئة السمعة فيما يتعلق بالتزوير والقرصنة الإلكترونية.

واكد مكتب الممثل التجاري الأميركي، أنه تم تصنيف تطبيق الدردشة الصيني “وي تشات” WeChat ومنصة البيع الإلكترونية “علي إكسبريس” AliExpress في القائمة السوداء، وهي قائمة تصدرها البلاد سنوياً لأكبر منتهكي حقوق الملكية الفكرية والمتورطين في التزوير.

وحدد مكتب الممثل التجاري الأميركي القائمة السوداء للأسواق سيئة السمعة لعام 2021، وتضمنت 42 سوقًا إلكترونيًا، و35 سوقًا مادية، تم الإبلاغ عن تورطها في تزييف العلامات التجارية أو قرصنة حقوق الطبع والنشر أو تسهيلها.

وتشمل القائمة شركة AliExpress والنظام البيئي للتجارة الإلكترونية التابع لمنصة WeChat، وهما سوقان هامان على الإنترنت مقرهما الصين، لسهيل تزييف العلامات التجارية بشكل كبير.

كما أن الأسواق الإلكترونية Baidu Wangpan، وDHGate، وPinduoduo، وTaobao، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، لا تزال مدرجة، فضلًا عن تسعة أسواق مادية تقع داخل الصين ومعروفة بتصنيع وتوزيع وبيع السلع المقلدة.

وقالت ممثلة المكتب التجاري الأميركي كاثرين تاي: “إن التجارة العالمية في السلع المقلدة والمقرصنة تقوض الابتكار والإبداع الأميركيين الحيويين وتضر بالعمال الأميركيين”.

وأشارت أن هذه التجارة غير المشروعة تزيد من ضعف العمال المشاركين في تصنيع السلع المقلدة أمام ممارسات العمل الاستغلالية، ويمكن أن تشكل السلع المقلدة مخاطر كبيرة على صحة وسلامة المستهلكين والعمال في جميع أنحاء العالم.