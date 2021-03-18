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"Zoom Escaper".. الحل السحري للانسحاب من اجتماعات الزووم دون إحراج

18 - مارس - 2021
تطبيق زووم

تطبيق زووم

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يجد البعض بعض الإحراج من الانسحاب من اجاماعات الزووم دون مبرر مقنع يتفهمه الآخرون ، ولكن تم تصميم أداة خصيصا للانسحاب من اجتماعات الزووم دون إحراج .

فقد ابتكر مطور أداة أطلق عليها اسم “زووم إسكيبر” أو “Zoom Escaper”، بإمكانها إطلاق أصوات مزعجة في اجتماعات “زووم” لدرجة تدفع الآخرين لمطالبتك بالخروج من الجلسات.

وحسب موقع “فيرج” المتخصص في الأخبار التقنية، تتنوع الأصوات المزعجة التي توفرها الأداة ما بين صدى الصوت والتشويش الإلكتروني وبكاء الأطفال ونباح الكلاب والرياح وأعمال الصيانة وغيرها.

ويقول سام لافين مبتكر الأداة الجديدة: “آمل أن يستخدم الناس (زووم إسكيبر) للهروب من مكالمات (زووم)”.

وعلى مدار عام تقريبا، اعتمد ملايين البشر حول العالم على تطبيق “زووم” للاجتماعات الافتراضية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي دفع آلاف الشركات لتشغيل موظفيها من المنازل حرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وحسب موقع “فيرج” المتخصص في الأخبار التقنية، تتنوع الأصوات المزعجة التي توفرها الأداة ما بين صدى الصوت والتشويش الإلكتروني وبكاء الأطفال ونباح الكلاب والرياح وأعمال الصيانة وغيرها.

ويقول سام لافين مبتكر الأداة الجديدة: “آمل أن يستخدم الناس (زووم إسكيبر) للهروب من مكالمات (زووم)”.

وعلى مدار عام تقريبا، اعتمد ملايين البشر حول العالم على تطبيق “زووم” للاجتماعات الافتراضية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي دفع آلاف الشركات لتشغيل موظفيها من المنازل حرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي.

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