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    آليات الجيش الاسرائيلي تطلق النار بكثافة قرب مدخل شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات في قطاع غزة

    منذ 10 ساعات
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