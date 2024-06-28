الجمعة 22 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024
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آيزنكوت: لا إسرائيل ولا نصر الله يريدون الذهاب لحرب شاملة لأن ثمنها باهظ لكن في غياب حل زاد احتمال نشوبها
منذ 47 دقيقة
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