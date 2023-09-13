الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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أبو الحسن لـ"الجديد": نسأل الأطراف المعارضة ما هو البديل عن الحوار؟ وأستغرب لماذا صُدم الجميع بموقف النائب جنبلاط
منذ 52 دقيقة
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