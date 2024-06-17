الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
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    أبو الحسن لـmtv: لا ليونة رئاسيًّا وثمة مؤشر جديد هو مجيء هوكستين بطرح لخفض منسوب التوتر تمهيداً لوقف إطلاق النار ما قد يساهم في تليين المواقف في ظل رهانات البعض على نتائج الحرب

    منذ ساعة واحدة
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