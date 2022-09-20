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    أبو الغيط: ناقشت مع الرئيس ⁧‫‫نجيب ميقاتي‬⁩ الوضع في ‫‫لبنان وأكدت له على تطلعنا وجميع محبي لبنان وعلى ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في ضوء أهميته لإستقرار البلد

    منذ ساعة واحدة
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