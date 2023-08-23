الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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    أبو فاعور: تواصلت مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الاسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع ومطلوب من وزارة الصحة اعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين

    منذ ساعة واحدة
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