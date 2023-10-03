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    أبي رميا للـ "ام تي في": سأبادر فور عودتي من أوروبا إلى الطلب من النائب فادي علامة بتشكيل وفد نيابي لبناني من كل الكتل للتوجه إلى المحافل الدولية والأوروبية والتحدث بمقاربة موحّدة عن ملف النزوح

    منذ ساعة واحدة
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