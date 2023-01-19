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    أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقاً كبيراً إندلع ليلاً داخل محطة صقر للمحروقات بمحاذاة الطريق البحرية في ساحل علما كسروان، وأدت سرعة تدخّل العناصر دون إمتداد النيران إلى مجمع سياحي والأبنية المجاورة

    منذ ساعة واحدة
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