الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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    أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في أكوام من النفايات وإطارات غير صالحة في الملولة - طرابلس

    منذ 50 دقيقة
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