الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
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    أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على إرهابي ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو والمعتقل الذي تم تسجيله وهو يرفع يديه هو السائق الذي أقل الإرهابي

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