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    أدّى انقلاب شاحنة تابعة لاحدى الشركات المختصة ببيع الدواجن على طريق عام بلدة قشلق العكارية، الى سقوط اقفاص الدجاج المحملة داخل الشاحنة بالاضافة الى كراتين البيض بالكامل، وانتشر الدجاج الموجود فيها على الطريق المذكور. واقتصرت الأضرار على الماديات

    منذ 54 دقيقة
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