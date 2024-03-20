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    أردوغان: بواسطة المقاتلة "قآن" باتت تركيا واحدة من 4 دول قادرة على إنتاج مقاتلات الجيل الخامس

    منذ 3 دقائق
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