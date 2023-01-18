الخميس 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023
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أردوغان: 14 أيار موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة
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