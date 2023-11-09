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    أرسلان: نأمل أن نشهد ولو لمرّة مواقف حازمة وموحّدة وصادقة قابلة للتنفيذ في القمة العربية

    منذ ساعة واحدة
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