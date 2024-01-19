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    "أساس": تقويم الحزب للأداء الذي يقدّمه هوكشتاين في مهمّته الأمنيّة الثانية بعد مهمّته الأولى بإنجاز الترسيم البحري لا يخلو من الدعوة لإبقائه وسيطا للوصول بأسرع وقت إلى الاتفاق

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 19 - يناير - 2024 7:30 صباحًا
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