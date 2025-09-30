الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
    أساس ميديا: أبلغت السفيرة الأميركية ليزا جونسون نظراءها في اللجنة الخماسية في اجتماعهم الأخير في عوكر أنّ المعلومات تتحدّث عن تصعيد سيصل إلى بيروت وقد أُبلِغ المسؤولون بهذا الأمر

    منذ 50 دقيقة
