الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022
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الصحة
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أستراليا: سنواصل تنفيذ المهام الجوية في بحر الصين الجنوبي رغم عدم تعاون الصين بالمنطقة
منذ 54 دقيقة
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