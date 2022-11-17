الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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    أسرة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح تقول إنه أوقف إضرابه عن الطعام بعدما كان قد أوشك على الوفاة في 11 نوفمبر

    منذ ساعتين
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