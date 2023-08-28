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أسوشيتد برس: مسؤولان بحكومة الدبيبة أكدا أنه على علم بمباحثات المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي
منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 3:17 مساءً
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