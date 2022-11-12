السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022
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أسوشييتد برس: ارتفاع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إلى 199 مقابل 211 للجمهوريين حتى اللحظة
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