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أسوشييتد برس: سقوط عدد من القتلى إثر تصادم طائرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية
منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2022 4:48 صباحًا
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